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12 Ağustos 2018 21:48

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na: "Doları 10 lira yaptırmayın"

Sel felaketi dolayısıyla Ordu’ya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hastane ziyareti çıkışında bir vatandaşın "Doları 10 lira yaptırmayın sakın" sözüne "Olur olur" şeklinde cevap verdi.

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na:

12 Ağustos 2018 21:48


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu ziyaretleri kapsamında, Özel Ordu Umut Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Burada tedavi gören CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı İdris Altunel’den bilgiler aldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu, hastaneden çıktı.



“Doları 10 lira yaptırmayın”


Ziyaret sonrası aracına binmek için hazırlanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir vatandaş, “Başkanım, doları 10 lira yaptırmayın sakın” diye seslendi. Kılıçdaroğlu ise “Olur olur” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine vatandaş da "İnşallah" dedi.


Ordu’daki programını tamamlayan Kılıçdaroğlu daha sonra şehirden ayrılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanına hareket etti.




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