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05 Aralık 2017 18:25

Yalçın: “Taşeron düzenlemesi sevindirici bir karar”

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, kamudaki taşeron işçilerine yönelik kadro düzenlemesinin sevindirici bir karar olduğunu belirterek, “Çalışma hayatı açısından büyük bir sorun haline dönüşen taşeron konusu Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile olumlu bir noktaya evirilmiştir” dedi.

Yalçın: “Taşeron düzenlemesi sevindirici bir karar”

05 Aralık 2017 18:25


Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’da bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gerçekleştirdiği gezi programı kapsamında Altınordu Belediyesini ziyaret ederek Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın konuğu oldu. Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Yalçın’a, Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk ve konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri eşlik etti.


“Taşeronların kadroya alınması son derece sevindiricidir”


Altınordu Belediyesi ziyaretinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşeron sorununda sevindirici mesajların verildiğini aktaran Başkan Yalçın, “Memur-Sen olarak Ordu’daki üyelerimizle bir aradayız. Bu gezi kapsamında temsilciliklerimizde üyelerimizle teşkilat bulaşması gerçekleştireceğiz. Bugün bizim için önemli, Türkiye’de taşeronların kadroya alınması gibi bir güzelliği yaşıyoruz. Çalışma hayatı açısından büyük bir sorun haline dönüşen taşeron konusu Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile olumlu bir noktaya evirilmiştir. Aynı zamanda kamu görevlileri sendikacılığı olarak 4/C’liler bizim sorumluluk alanımız içerisinde bulunan ve üçüncü dönem toplu sözleşmede karar altına aldığımız bir konuydu, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında da bu çalışanların 4/B kadrosuna alınacağını kamuoyuna duyurmuş oldu. Bu durum da son derece sevindiricidir” diye konuştu.




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