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11 Temmuz 2018 13:06

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Ordu’nun Akkuş ilçesindeki yangına gitmek için Ünye’den yola çıkan itfaiye ekipleri, kaza yaptı.

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı

11 Temmuz 2018 13:06

Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.


Olay, Ambar Gürgenliyatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuş ilçesi Ambargürgen Mahallesi’nde bir ahırda yangın çıktığına dair ihbar alınması üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yola çıktı. Aydın A. yönetimindeki itfaiye aracı iddiaya göre Ambar Gürgenliyatak mevkiine geldiğinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, şoför ile birlikte itfaiye erleri Adem O. ve Yunus G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.


Yangın ise bölgeye gönderilen başka ekipler tarafından söndürüldü.




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