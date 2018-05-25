Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) tarafından düzenlenen geleneksel iftarda en çok istihdam oluşturan, yerel markası ile üretim yapan şirketler ve en yaşlı üyeler plaketle ödüllendirildi. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir otelde iftar verildi. İftar programına Vali Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile oda üyeleri katıldı.

Tayfun Karataş programda yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün burada geleneksel olarak üyelerimizle birlikte iftar yemeğinde buluştuk. Yeni seçim sürecini birlikte yaşadık ve 4 yıl daha bana ve ekibimize destek verdiniz. Fatsa esnafı ile var olmalı ve bütünleşmelidir. Fatsa ödediği vergi ile 21 vilayetten daha fazla vergi ödemiştir. Fatsalı esnaflarımız dürüst ticaretini yapmaktadır. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bölgemizde istihdama ciddi katkı sağlayan ve ülke ekonomisine vergileri ile katma değer katan yatırımcılara kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz ise yaptığı konuşmasında, “Ordu ilimizde 3 OSB’mizin kamulaştırma bedeli yaklaşık 131 milyon TL’yi buluyor. Bir ilde sanayi olmadan ekonominin iyi olması mümkün değildir. Bizlerde sanayiye önem veriyoruz. 3 OSB’mizi tam anlamıyla hayata geçirmek istiyoruz. Tüm Ordululara bu anlamda bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

İftar programı ödül töreniyle devam etti. Plaketler Vali Seddar Yavuz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.