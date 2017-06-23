Yavuz Selim Vakfı’ndan eğitime destek

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Vakfı’na bağlı 12 derslikli imam hatip ortaokulu Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle kiralandı. Çınarlık Mahallesi’nde bulunan 21 derslikli ve 657 öğrencisiyle eğitim gören imam hatip ortaokulu derslik ihtiyacı sebebiyle Yavuz Selim Vakfı’na bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan binanın imam hatip ortaokulu yapılması şartıyla İlçe Milli eğitim Müdürlüğü İle Yavuz Selim Vakfı arasında protokol imzalandı.

Yapılan protokolde konuşma yapan Yavuz Selim Vakfı Başkanı Muhammed Sıddık Öz, "Bu binayı biz Yavuz Selim Vakfı öğrenci yurdu olarak kullanıyorduk. Ancak öğrenci sayımızın azlığı nedeniyle binadan tam kapasite yararlanamıyorduk. Ünye imam hatip ortaokulunun da 70 öğrenci kapasite fazlalığı nedeniyle geri çevirdiğini duyunca bu binanın milli eğitime kazandırıldığında daha faydalı olacağı kanaati taşıdık. Yaptığımız görüşmeler sonucunda binanın devir sözleşmesini bugün imzalıyoruz. Ben şimdiden milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yavuz Selim Vakfı’nın bu konuda milli eğitimle yapmış olduğu desteğine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, "Ramazan’ın son gününde böyle bir hayırlı işe vesile olmanın mutluluk verici, bina ciddi anlamda sıkıntımızı giderecektir. Bütün müştemilatlarıyla birlikte bize binayı tahsis eden vakıf yöneticilerine, üyelerine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Eğitime yapılan yatırım en doğru akılcıl yatırımdır”

Bu protokolün hem Milli Eğitim açısından hem de vakıf açısından faydalı olduğunu söyleyen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Türkiye’de hem devletimiz hem de hükümetimiz tekli eğitime geçme konusunda ellerindeki bütün imkanları yatırıma dönüştürmeye çalışıyorlar. Eğitime yapılan yatırım, en doğru en akılcı yatırımdır. Ülke olarak bunun bilincindeyiz. Ünye’de nüfusun yoğun olduğu merkezde okul yapılması konusunda arsa temininde sıkıntılar yaşıyoruz. Bu anlamda Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün dersliğe, Yavuz Selim Vakfı Ünye Şubemizin de öğrenciye ihtiyacı vardı. İki tarafın düşünceleri birleşince bu eserin milli eğitime kazandırılması ortaya çıktı. Ben bu konuda başta Vakıf Başkanı Muhammet Sıddık Öz olmak üzere tüm yöneticilere, üyelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İpekyolu, Gürecülü ve Fevzi Çakmak Mahallelerine hitap edecek olan okul 12 derslikli 360 öğrenci kapasiteli olacak. Okulda başlayan tadilatın kısa sürede bitirilerek önümüzdeki eğitim-öğretim yılının 2. dönemine faaliyete geçmesi planlanıyor.