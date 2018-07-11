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11 Temmuz 2018 14:01

Yediyıldız, Tarım Bakanı Pakdemirli ile ‘fındığı’ konuştu

AK Parti Ordu Milletvekili Opr.

Yediyıldız, Tarım Bakanı Pakdemirli ile ‘fındığı’ konuştu

11 Temmuz 2018 14:01

Dr. Şenel Yediyıldız, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Orman ve Tarım Bakanı olarak görev alan Bekir Pakdemirli ile fındık konusunda istişarelerde bulundu.


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ardından yeni kabine üyeleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabine sonrası bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Orman ve Tarım Bakanlığı’nda düzenlenen devir teslim törenine katılan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Orman ve Tarım Bakanlığı görevini üstlenen Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.


Gerçekleştirilen törenin ardından Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Dr. Şenel Yediyıldız, Bakan Pakdemirli’nin fındık konusunda gerekeni yapacağını belirttiğini söyledi. Yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Yediyıldız, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı’nda düzenlenen devir teslim törenine katılarak Bakanımız Bekir Pakdemirli ile bir araya geldik. Yaptığımız görüşmede ülkemizin ve ilimizin önemli tarım ürünlerinden olan fındık konusunda istişarelerde bulunduk. Bakanımız bu konuda gerekenin yapılacağını belirtti. Bizler fındık üreticimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.




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