Yeni Ordu Stadı’nda sona yaklaşılıyor

Türkiye’de sadece birkaç tane örneği bulunacak nitelikte alttan ısıtmalı olarak inşa edilen UEFA standartlarında ve deniz tarafına bakan bölümünün otel olarak da hizmet vereceği yeni stadın inşaatı hızla sürüyor. Stat inşaatında incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 85 bin metrekare kapalı alanıyla 11 ayda gelinen noktada muazzam bir şaheser ortaya çıktığını ve inşaatın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

280 kişinin çalıştığı inşaatın hızla ilerlediğini belirten Yılmaz, “Yetkili firma stadın ağustos ayında tamamlanmasını öngörüyor. Biz buna biraz opsiyon sağlayabiliriz. Özellikle önümüzdeki günlerde serilen çimin futbola elverişli olup olmaması bir iki ay vakit alabilecek gibi. Ancak her şeye rağmen yaklaşık 280 işçinin çalıştığı bu stadı en kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunmaya gayret edeceğiz” dedi.

Statta 500 araçlık otopark, 16 adet asansör ve 20 adet loca bulunacağını, saha zemininin alttan ısıtmalı olacağını kaydeden Yılmaz, stadın yeni sezona yetiştirilmesine çalışıldığını belirtti. Yılmaz, stadın hizmete girmesiyle birlikte Yeni Orduspor’un da güzel başarılara imza atacağını aktararak, "Bizim Ordululardan tek beklentimiz bu statlarına ve takımlarına sahip çıkmaları. Gelsinler tribünleri doldursunlar. Onlara muazzam bir tesis yapıyoruz. Böyle bir tesiste maç izlemenin keyfine varsınlar" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Ordu Stadı’nın mimari açıdan adeta şaheser olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yaklaşık 150 milyon lira yatırımla yapılan bu tesisi ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.