İstanbul’da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa’da yüzde 99, İzmir’de yüzde 47, Ankara’da yüzde 20 ama problem yok" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek üzere Osmaniye’de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun’la görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla GAP gibi Osmaniye bölgesi için de bir gelişim projesi hazırlandığı ifade Bakan Eroğlu, "’Akdeniz Gelişim Projesi’ adıyla, Osmaniye’nin de içinde olduğu büyük bir proje hazırladık. Buradaki baraj, gölet gibi sulama tesislerini, ayrıca içme suyu temini, ormancılık faaliyetleri, mesire alanları gibi hepsini yapacağız. Burada çok baraj ve göleti bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin barajlardaki doluluk oranına ilişkin sorusunu cevaplayan Bakan Veysel Eroğlu, "Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul’da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa’da yüzde 99, İzmir’de yüzde 47, Ankara’da yüzde 20 ama problem yok. Her ilde değişiyor ama bazı illerde doluluk yüzde 50 olursa tehlikeye varır ama bazı illerde de çok büyük barajlar, yüzde 20 dolu olsa bile onun bir sıkıntısı olmuyor. İçme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 45. Bu son yağışların çok faydası oldu. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 50’yi aştık. Düşüktü, yüzde 38’lerdeydi. Şu anda yüzde 51. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 50’yi yakaladık. Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul’da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa’da yüzde 99, İzmir’de yüzde 47, Ankara’da yüzde 20 ama problem yok. Özetle, geçen sene 44 yılın en büyük kuraklığını yaşadık ama çok sayıda baraj yaptığımız için, 525 baraj, bin gölet, suyu biriktirdiğimiz için o sudan istifade ettik” diye konuştu.

Marmara Bölgesi’ndeki barajların doluluk oranında artış olduğunu kaydeden Eroğlu, "Geçen seneye göre ise Türkiye genelinde artış var. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Son yağışlar gerçekten faydalı oldu. Yağışlar bekleniyordu. Çiftçiler açısından da olumlu netice. Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi bazı bölgelerde yüzde 2, bazı bölgelerde yüzde 5 arttı. Bu da önemli bir rakam. Yağışlar devam edecek" dedi.

Bakan Eroğlu, yaz mevsiminde meydana gelen yağışlara değinerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını ve halkın dere kenarlarına yaklaşmamalarını istedi.