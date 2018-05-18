Başkan Kadir Kara, lösemili çocuklarla iftarda bir araya geldi

İlçede bir düğün salonunda Osmaniye Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı işbirliğiyle iftar programı düzenlendi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptıkları iftarın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Lösemi hastası olan değerli çocuklarımız ve siz değerli ailelerinin bulunduğu bu ortamda sizlerle birlikte olmak gurur verici ve Ramazanı sizlerle birlikte karşılamanın hazzı, mutluluğu ve insan vicdanındaki yeri bir başkadır. Bu huzuru, gururu ve bu mutluluğu bize yaşatan kıymetli çocuklarımıza, siz değerli ailelerimize ve bu programda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

LÖSEV Akdeniz Bölge Sorumlusu Merve Can ise “Osmaniye Belediyesi’nin destekleriyle bir araya geldik. Sizlerin huzurunda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 20’nci yılımıza hızlı aktivitelerle başladık ve ilk iftarımızı Osmaniye’de gerçekleştirmiş olduk. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, lösemi hastası olan çocuklara hediye çekiye verdi.

İftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, LÖSEV Adana Koordinatörü Ezgi Esen Karadağ, LÖSEV Osmaniye Temsilcisi Gülçin Apak ve çok sayıda davetli katıldı.