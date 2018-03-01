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01 Mart 2018 11:19

CHP’li vekiller yangın çıkan pazar yerindeki esnafı dinledi

CHP’li 5 milletvekili, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geçen cumartesi günü 20 iş yerinin yandığı kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

CHP’li vekiller yangın çıkan pazar yerindeki esnafı dinledi

01 Mart 2018 11:19


Pazar Mahallesi’nde içerisinde 150 iş yerinin olduğu kapalı pazarda yangın çıkmış, çevre il ve ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınan yangında 20 iş yeri yanmıştı.


CHP Adana Milletveklili Elif Doğan Türkemen, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca ve CHP Tekirdağ Milletvekili Candar Yüceer, yaklaşık 3 milyon lira maddi hasarın meydana geldiği yangın yerinde, olayla ilgili bilgi alıp esnafın sorunlarını dinledi.


Bir esnafın yangının 3 saatte kontrol altına alınamadığını ve Kadirli Belediyesi itfaiyesinin yangında yetersiz kaldığını belirtmesi üzerine Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen gelecek haftadaki oturumda TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğini söyledi.




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