Çukurova’da saman balyalama mesaisi başladı

Osmaniyeli çiftçi Kazım Vural, fiyatı buğdayla yarışan saman balyasının altından daha değerli olduğunu ifade ederek, ücret karşılığında tarladaki samanları balya haline getirdiklerini söyledi.

Devletin açıkladığı buğday fiyatının 1 lira 5 kuruş olduğunu belirten Vural, "Balya tarlada 7-8 TL’ye mal oluyor. Bu açıdan baktığımızda buğdaydan daha değerli buğdayın sapı. ’Altın mı yoksa balya mı’ diye sorsalar ’balya’ deriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok şey istemiyoruz. Biz çiftçiler olarak sadece mazotun fiyatının düşmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hasadın ardından tarlada kalan sapları hayvanlarına yem hazırlamak için balya yaptıklarını belirten Hemite Mahallesi’nden çiftçi Hüseyin Koç ise, “Allah’a şükür düzenli yağan yağmurlar sayesinde ekin verimimiz iyi. Açıklanan 1 lira 5 kuruş fiyat bizi sıkıntıya soktu. Biz daha yüksek bekliyorduk. Köyde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız var. Şu anda sapın fiyatı buğdayın fiyatından daha pahalı. Kendi tarlası olan bir vatandaş için balyanın tarladaki maliyeti 2 lira. Buna yükleme, indirme, nakliye maliyetleri ile 8-9 TL’ye çıkabiliyor. Eğer bu işleri yaz döneminde yapamazsanız kışa kalırsa bu fiyatlar 13-14 liraya kadar yükselebiliyor. Oluşan fiyatlar da önceki dönemlere göre buğday ekiminin az olmasında katkısı var. Çünkü buğday maliyetli bir ürün. Buna rağmen beklenen fiyatlar açıklamayınca çiftçiler daha çok erkenci mısır ekimine yöneliyorlar. Buğday ekimi az olduğu için hem fiyatların düşüklüğü hem de sap ve balya eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Yem fiyatlarının yüksek oluşu insanları bu şekilde kendi tarlasındaki ürünlere yöneltiyor. Buğday, ekmeğin ham maddesi. Besin değeri yüksek olması sapından yapılan balya samanın hayvanların sağlıklı beslenmesinde önemli yere sahip. Zaten sapların içinde de buğday tanecikleri görmek mümkün. Balyalar aşağı yukarı yeme eş değer düzeyde” dedi.