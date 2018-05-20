Cumhurbaşkanı adayı İnce’den AB, ABD ve Suriye’ye barış mesajı

Osmaniye’de Masalpark Otoparkı’nda miting düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı İnce, miting alanına gelirken saman balyalayan çiftçilere yardımcı olduğunu hatırlatarak, “Çocukluğumu hatırladım. Bir de kaşındırıyor adamı ama idare edeceğiz artık akşama kadar” şeklinde esprili bir dille konuşmasına başladı.

Emir-komuta siyaseti olduğu sürece ekonominin düzelemeyeceğini ileri süren İnce, yerli sermayenin kaçtığı bir ülkeye yabancı yatırımcının da gelemeyeceğini söyledi. İnce, “Yani, talimat vererek ’faizleri indirin’ dediğinde faizler inmez. Olmaz. ’Üniversiteleri bölün’ dediğinde üniversiteleri bölüyorlarsa, ’TEOG’u kaldırın’ dediğinde TEOG’u kaldırıyorlarsa, ’Başakşehir maçına gidin’ dediğinde Başakşehir maçına gidiyorlarsa, bu iş olmaz. Böyle devlet yönetimi olmaz. Devlet böyle yönetilmez” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin kapandığını, kredi kartı borçlarının ödenemediğini, çiftçilerin traktör depolarını dolduramadığını, emeklilerin geçinemediğini, eğitim sisteminin sürekli değiştiğini anlatan İnce, sorunları “3B” başlığında çözeceklerini söyledi. İnce, eğitim sistemi için de ülkücüler, muhafazakarlar gibi pek çok ideolojik kitleyle 1 sene boyunca tartışarak yeni bir model sunacaklarını kaydetti.

3B formülünün en önemli bileşenlerinin barışma, büyüme ve bölüşme olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ülkenin meraları, denizleri, sanayisi atıl durumda. Türkiye sanayisi yüzde 70 kapasiteyle çalışıyor, 21’i atıl. Turizm potansiyeli atıl. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi atıl. İşte biz bunu benim Cumhurbaşkanlığımda harekete geçireceğiz. Ateşleyeceğiz Türkiye’yi hep birlikte. Çocuklarımızı gelecek yüzyılın Türkiye’sine hazırlayacağız. Onlara anlatacağız, bak dünyada yeni meslekler var, bu dünyadaki yeni mesleklerden senin haberin olsun. Yani sen diyeceğiz, ’Bu dönemde dünyadaki bu yeni meslekleri biliyor musun? Bunları öğrendin mi? Bunları anlatacağız onlara. Standart meslekler değil, öğretmenlik, polislik, mühendislik, avukatlık, doktorluk değil. Dünyada 4 yıl sonra 16 yeni meslek türeyecek. Geleceği okumaya çalışacağız. Türkiye 155 milyar dolarlık ihracat yapıyor, 250 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Cari açığı 55 milyar dolar. Türkiye’yi bu kısır döngüden kurtaracağız. GSMH hesaplama yöntemlerini değiştirerek kağıt üzerinde bir zenginlik değil, gerçek bir zenginliğe kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

İnce, dış politikaya ilişkin yaptığı açıklamalarda ise şöyle konuştu:

"Ayak üstü demeçlerle, medyatik açıklamalar, radikal çıkışlarla, milletin hoşuna gidecek iç politikaya malzeme olacak şekilde değil, akılcı, kararlı, tutarlı dış politika uygulayacağız. Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmak. ABD ile sorunlarımız var ama ABD bizim müttefikimiz. Kararlı bir şekilde Bosna’da, nasıl işbirliği yaptıysak, aynı konuları da sürdüreceğiz. Suriye’yle ilgili politikamız net. Şu anda Türkiye’nin Suriye’de büyükelçisi yok. 4 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor, Suriye’de büyükelçimiz yok. Böyle şey olur mu? ABD’nin Türkiye’de büyükelçisi yok. Bunu sonlandıracağız, barışacağız. Çaresi yok. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye dışında ve Suriye içinde yaşayan herkese BM gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye’de yeni bir anayasa yapılmalı ve bu konuda destek olacağız. Bunlar sağlandıktan sonra burada zaten kalmazlar, davulla zurnayla giderler Suriye’ye."

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting alanında sıcaktan rahatsızlanan bir çocuğa ise CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’yı yönlendirdi.

İnce, konuşmasının sonunda mitinge katılanlarla ’selfie’ çekti.