Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, 1500 üyesi ile büyük bir aile olduklarını belirterek, “Biz Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak daha önce Suriye sınırına Afrin’e gitmiştik. O havayı soluduk, orayı gördük. Orada askerlerimiz ciddi anlamda mücadele veriyordu. Bizde Osmaniye’ye dönünce yönetim kurulu olarak sınır ötesi harekatta bulunan askerlerimize destek kararı aldık. Şu ana kadar yaklaşık 40 bin Türk Lirası toplayarak Mehmetçiğe bağışladık" dedi.