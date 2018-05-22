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22 Mayıs 2018 13:36

Engellerini aşan İŞKUR kursiyerleri sergi açtı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde İŞKUR Hizmet Merkezi ile Kadirli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi arasında engellilere yönelik açılan minyatür, nakış ve kilim dokuma kurslarında eğitim gören kursiyerler sergi açtı.

Engellerini aşan İŞKUR kursiyerleri sergi açtı

22 Mayıs 2018 13:36


Açılan sergide engelli kursiyerler, el becerilerini kullanarak ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.


Kadirli’de açılan sergiye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak’ın yanı sıra Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Abdülhamit Yıldırım, hastane yönetimi, eğitici ve davetliler katıldı.


Bütün stantları dolaşan İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, “Kursiyerlerimizin engellerine rağmen üretmiş olduğu bu güzel ürünleri burada görmek beni fazlasıyla mutlu etti. Açmış olduğumuz kurslar engellileri hem bir meslek sahibi yapacak hem de rehabilite süreçlerine katkı sağlayarak topluma kazandırılmalarını sağlayacak. Engellilere hizmet veren bir kurum olarak bu tür hizmetlerimiz ilerleyen dönemlerde de devam edecek" dedi.




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