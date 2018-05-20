Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şehit Fatih Mehmet Zorlu Caddesi üzerinde park halinde olan İsmail Kındıl’a ait 41 U 9846 plakalı dorseli tır, henüz belirlenemeyen sebeple bir anda frenden kurtularak hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 50 metre giden tır, cadde üzerinde işletmeciliğini Ekrem Çaylı’nın yaptığı bakkal dükkanına çarparak durabildi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan yol, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kaza yapan tırın olay yerinden kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.