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17 Mayıs 2018 16:42

İftar çadırında ilk kepçe Başkan Kadir Kara’dan

Osmaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda açılan iftar çadırının ilk kepçesini Belediye Başkanı Kadir Kara koydu.

İftar çadırında ilk kepçe Başkan Kadir Kara’dan

17 Mayıs 2018 16:42


İftar öncesinde yemek ikramından faydalanmak isteyen vatandaşları ziyaret eden Başkan Kadir Kara, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra aşçı gömleğini giyerek ilk kepçeyi kendisi koyarak vatandaşa yemek ikram etti.


Yemek ikramının ardından konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden ve azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayının bu ilk gününde bütün Osmaniyeli hemşehrilerime ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ve var olanın yok olanla paylaştığı bir aydır. Biz her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Aynı zamanda iftar saatinde de yine iftar çadırımızda Osmaniyeli hemşehrilerimize arzu edenlere katılanlara sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Ayrıca bu ramazan ayında birçok mahallede hemşehrilerimizle birlikte iftar yapma şerefine nail olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.


Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırında ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Ramazan ayı boyunca her gün iftarda 4 çeşit sıcak yemek ikram edilecek olan iftar çadırına vatandaşlar ilgi gösterdi.




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