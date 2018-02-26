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26 Şubat 2018 15:38

Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2017-2018 Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları Osmaniye Merkez Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları

26 Şubat 2018 15:38


Grup müsabakalarına 9 ilden 52 bayan sporcu ve 74 erkek sporcu katıldı. 126 sporcunun kıyasıya yarıştığı turnuvada erkeklerde Osmaniye, bayanlarda ise Antalya takım halinde şampiyon olarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.


Müsabakalar sonucunda derece elde eden takımlar ise şöyle:


Erkek Grubunda takım halinde 1. Osmaniye 2. Hatay 3. Antalya 4. Kahramanmaraş 5. Mersin 6. Karaman olurken Kızlarda ise; 1. Antalya 2.Burdur 3.Mersin 4. Kahramanmaraş 5. Hatay 6. Adana


Grupta ilk 6’ya giren takımlar yarı final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.




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