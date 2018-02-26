Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları

Grup müsabakalarına 9 ilden 52 bayan sporcu ve 74 erkek sporcu katıldı. 126 sporcunun kıyasıya yarıştığı turnuvada erkeklerde Osmaniye, bayanlarda ise Antalya takım halinde şampiyon olarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonucunda derece elde eden takımlar ise şöyle:

Erkek Grubunda takım halinde 1. Osmaniye 2. Hatay 3. Antalya 4. Kahramanmaraş 5. Mersin 6. Karaman olurken Kızlarda ise; 1. Antalya 2.Burdur 3.Mersin 4. Kahramanmaraş 5. Hatay 6. Adana

Grupta ilk 6’ya giren takımlar yarı final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.