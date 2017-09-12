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12 Eylül 2017 16:06

Kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

Osmaniye’de jandarmanın oluşturduğu uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonrası durdurulan otomobilden 7 bin 680 paket kaçak sigara çıktı.

Kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

12 Eylül 2017 16:06


Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir duyum üzerine sabah saatlerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sayhüyük köyü yolunda uygulama başlattı.


Bu sırada, 80 MA 650 plakalı şüpheli otomobilin sürücüsü ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda araç durdurulurken, içerisindeki Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.


Yapılan aramada ise otomobilin arka koltukları ve bagajında siyah poşetler içerisine konulmuş 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücüsü ve araç sahibine trafik timi ekipleri tarafından toplam 2 bin 464 lira para cezası uygulandı.


Şüpheli iki şahsın sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.




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