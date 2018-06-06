Kadirli 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, törende yaptığı konuşmada, son yıllarda acil sağlık hizmetlerinde önemli bir gelişme yaşandığını ifade ederek, “Acil sağlık hizmetlerimiz, Osmaniye bazında söyleyecek olursak yüz vakanın yüzde 97’sine ilk on dakikada, kırsal alanda ise yüz vakanın yüzde 96’sına ilk 30 dakikada ulaşıyoruz. Osmaniye genelinde 26 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile bu hizmeti vermekteyiz” dedi.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise Osmaniye merkez ve ilçelerde yapılacak olan sağlık yatırımlarından söz ederek, “İnşallah, halkımızın 24 saat esasına dayalı sağlık hizmetleri alabilmesi ile ilgili hiçbir sorunu kalmayacak. 2018 sonunda Osmaniye’nin tüm yerleşim yerlerinde 24 saat esasına göre sağlık hizmeti sunulacak. Bizler, Osmaniye ilimizin her noktasına hizmeti götürmenin heyecanı içerisindeyiz. Bugün açılışını yaptığımız Kadirli 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile çalıştıklarını ifade ederek, “İnsanlarımız, sağlık hizmetleri yönünden, çok şükür, ülkemizde memnuniyet yaşıyorlar. Kadirli 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzun, Kadirlimize insanlarımıza verimli hizmetler sunmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise bu istasyonla birlikte, acil sağlık vakalarına en seri şekilde ulaşılacak ve sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kadirli 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışı yapıldı. Vali Coşkun, açılışın ardından hizmet binasını gezerek bilgi aldı ve ambulanslarda incelemelerde bulundu.