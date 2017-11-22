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22 Kasım 2017 13:15

Kaybolan yaşlı adamın cesedi apartman boşluğunda bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir gün önce ortadan kaybolan yaşlı adamın cesedi, kızının oturduğu binanın asansör boşluğunda bulundu.

Kaybolan yaşlı adamın cesedi apartman boşluğunda bulundu

22 Kasım 2017 13:15


Düziçi ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halil Özsoy’dan yakınları haber alamayınca polise başvurdu. Yaşlı adamın telefon sinyallerini takip eden polis, son olarak Boğaziçi Mahallesi’nde telefonunun aktif olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada Halil Özsoy’un kızının oturduğu binanın ikinci katından asansör boşluğuna düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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