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18 Temmuz 2018 17:38

Kayıp uzman çavuş bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilini ormanlık alanda terk edip veda mektubu bırakarak ortadan kaybolan uzman çavuş, evinde bulundu.

Kayıp uzman çavuş bulundu

18 Temmuz 2018 17:38


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tapu Tepesi mevkisinde terk edilmiş bir otomobil gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Mahmut Çaplı’ya (24) ait olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler ve Osmaniye AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri otomobilin bulunduğu alan ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Arama sonucunda kendisinden bir iz bulunamayan Uzman Çavuş Mahmut Çaplı’nın daha sonra evinde olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, otomobil içerisine de bir veda mektubu bırakan Mahmut Çaplı ifadesi alınmak üzere Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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