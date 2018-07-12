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12 Temmuz 2018 23:03

Kaymakam ve koruması yanan araçtan son anda kurtuldu

Osmaniye’nin Bahçe İlçesi Kaymakamı Müfit Gültekin’in içinde bulunduğu makam aracı seyir halinde iken cayır cayır yandı.

Kaymakam ve koruması yanan araçtan son anda kurtuldu

12 Temmuz 2018 23:03

Kaymakam ve koruması yanan araçtan son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Osmaniye İl Merkezinden Bahçe ilçesine dönen Kaymakam Müfit Gültekin’in içinde bulunduğu Osman Traş idaresinde ki 80 AA 001 plakalı makam aracı Hasanbeyli yol ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili bir anda sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin de desteğiyle yaptığı müdahale sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda Kaymakam Müfit Gültekin ve şoför Osman Traş yanan otomobilden son anda inerek kurtuldular. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.




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