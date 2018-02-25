Kaymakamlık bahçesindeki sondaj çalışmasında tarihi eser bulundu

Kadirli Kaymakamlığı bahçesinde yeni hükümet binası inşaatı için başlatılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler ortaya çıktı. Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkililerince ilk birinci metrede yapılan kazı çalışmasında üzerinde yazı olan Roma dönemine ait sütunlar, taban mozaiği ve iskelet bulundu. Yetkililerce koruma altına alınan tarihi eserler kayıt altına alınarak, sondaj çalışması yapılan alan şeritlerle kapatıldı. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğünün yapacağı çalışmanın ardından çıkan eserlerin akıbeti ile alanda inşaat çalışması yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.