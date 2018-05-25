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25 Mayıs 2018 13:47

Kilim dokuma kurslarına Osmaniyeli kadınlardan büyük ilgi

Osmaniye İŞKUR ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan “Kilim Dokuma Kursları” Düziçi ilçesindeki kadınlardan ilgi görüyor.

Kilim dokuma kurslarına Osmaniyeli kadınlardan büyük ilgi

25 Mayıs 2018 13:47


Düziçi ilçe merkezindeki Ellek, Atalan, Yarbaşı ve Böcekli Mahalleleri’ne açılan 5 kilim dokuma kursunda toplam 65 kadın kursiyer mesleki eğitim alacak.


Kadınlara mesleki nitelik kazandırarak iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda kurs açtıklarını belirten Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak “Kilim Dokuma Kurslarıyla” kadın istihdamı önündeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını kaydetti. Altunkaynak, açılan kurslarda kadın kursiyerlerin meslek öğrenmenin yanı sıra geleneksel sanatı yaşatarak gelecek kuşaklara aktaracaklarını söyledi.


Kilim dokuma kurslarında üretilen kilimlerin bir kısmı, Karatepe Kilim Kooperatifi aracılığıyla müşterilere satışı yapılarak kursiyerler için kazanca dönüşeceğini ifade eden Altunkaynak “Teknolojinin baş döndürücü hızına rağmen binlerce yıllık geleneğimizi kurslar vasıtasıyla yaşatmak bizim için gurur kaynağıdır. Düziçili kadınları kilim dokuma sanatına gösterdikleri ilgiden dolayı tebrik ediyorum” dedi.




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