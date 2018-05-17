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17 Mayıs 2018 15:15

Kırlangıçlar yuvadan uçunca şantiyede duran işler yeniden başladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğü asfalt şantiyesindeki kum tepelerine yuva yapan kırlangıçların yuvalarına zarar vermemek için şantiyede duran işler kuşların yuvalarından ayrılmasıyla tekrardan başladı.

Kırlangıçlar yuvadan uçunca şantiyede duran işler yeniden başladı

17 Mayıs 2018 15:15


Kadirli Belediyesine ait asfalt şantiyesinde, asfalt yapımında kullanılan kum yığınlarına yuva yapan kırlangıç kuşlarının yuvalarına zarar verilmemesi için Belediye Başkanı Dr.Ömer Tarhan’ın talimatıyla şantiyede işler durdurulmuştu. Nisan ayında kuluçka döneminde yuva yapan kırlangıçların yavrularını yuvadan uçurmasıyla birlikte şantiyedeki bir aylık misafirlikleri sona erdi.


Kırlangıçların yavrularıyla birlikte kum yığınlarını terk etmesi sonucu asfalt şantiyesinde duran işlerde yeniden başladı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Salih Kocabaş işlere kaldıkları yerden yeniden başladıklarını belirterek, “Her yıl Nisan ayında kırlangıçlar şantiyede misafirimiz oluyor. Kum yığınlarına yuva yapıyorlar. Bu yıl da aynı şekilde yuvalarını yaptılar. Bizde Belediye Başkanımızın talimatıyla işleri durdurduk. Yuvalara zarar vermemek için de itina gösterdik. Şu anda kırlangıçlar yavrularını büyüttüler ve yuvadan uçup gittiler. Bizde tekrardan işe başı yaptık” şeklinde konuştu.




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