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16 Temmuz 2018 11:14

Kocaboğa: "Sözleşmeli erler uzman er olsun"

Sözleşmeli Erler ve Maluller Derneği Genel Başkanı Abidin Kocaboğa, sözleşmeli erlerin statülerinin uzman er olarak değiştirilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kocaboğa:

16 Temmuz 2018 11:14


Kocaboğa, yaptığı açıklamada, sözleşmeli erlerin yükümlü olan ve askerlik hizmeti için kıtalarda bulunan erler ile karıştırıldığını yükümlü bir onbaşıdan dahi statü olarak daha geride bulunduğunu ifade etti. Sözleşmeli erlerin statülerinin uzman er olarak değiştirilmesi yönünde çalışma yaptıklarını ve teklif hazırlayarak Milli Savunma Bakanlığına sunacaklarını belirten Kocaboğa, "Uzman erbaşların tüm özlük haklarının şimdiki sözleşmeli erbaş ve erlere verilmesi gerekmektedir. Şuan sözleşmeli erbaş ve erler yükümlü erbaş ve erler ile karıştırılmaktadır. Uzman er statüsü verilmese dahi sözleşmeli erbaşları ve erleri askerlik yükümlülüğü yapanlardan rütbe yada spolet işareti ile ayırmak gerekmektedir. Şu anda sözleşmeli erler yükümlü onbaşı ve çavuştan daha kıdemsiz görünmektedir. Vatanın dört bir yanında terörle mücadelede görev alan, ayrıca Kuzey Irak ve Suriye’de etkin bir şekilde hizmet eden TSK içerisindeki yaklaşık 30 bin sözleşmeli er statü değişikliği ve özlük haklarında iyileştirme beklemektedir” dedi.




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