Köy muhtarından düğün magandalarına pankartlı tepki

Oruçbey köyü muhtarı Mehmet Karacanoğlu, üzerinde “Düğünlerde ve toplantı alanlarında silah sıkmak tehlikeli ve yasaktır” yazılı pankart hazırlattı. Hazırlattığı bu pankartı köyde olan düğünlere bir gün öncesinden giderek eliyle asan muhtar Karacanoğlu’nun silah tepkisi köylülerden de büyük destek gördü. Amacının köyünde yapılan düğünlerin farklı bir boyuta taşınmaması, neşe ve mutlu şekilde gelen misafirlerinin aynı şekilde gitmeleri olduğunu belirten muhtar Mehmet Karacanoğlu, “Buradan tüm köylere, illere, ilçelere sesleniyorum. Allah rızası için düğünlerde, bayramlarda çocukların ve kalabalıkların olduğu bu alanlarda lütfen silah atmayalım. Televizyonda haberlerde görüyoruz bunları, üzülüyoruz. Ben de bu duruma tepki olarak afiş yaptırdım. Düğünlerimizde bunu örnek olsun diye asıyorum” şeklinde konuştu.

Muhtarın bu anlamlı tepkisini köy olarak desteklediklerini belirten Oruçbey köyünde yaşayan Ramazan Karacanoğlu ise, “Bugün köyümüzde düğün var. Düğüne geldiğimde ilk karşılaştığımız düğün evinde asılı bu pankart oldu. Hep görüyoruz duyuyoruz. Düğünlerde magandalar silah sıkıyor ya bir çocuk ölüyor yaralanıyor ya damat vuruluyor. Bu şekilde uyarıcı bir pankart asmak anlamlı olmuş destekliyoruz” şeklinde konuştu.