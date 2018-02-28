Küçük veteriner hekimler hayvan barınağında

Proje kapsamında Mithatpaşa İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri Rehber Öğretmeni Selma Uygun ve Müdür Yardımcısı Elif Tekdemir, gözetiminde hayvan barınağını ziyaret etti.

Ziyarette Osmaniye Belediyesi Veteriner Hekimi Bünyamin Akın, öğrencilere hayvan barınağındaki çalışmalar, hayvanların tedavileri, bakımları, temizliği ve yürütülen projeler ile ilgili bilgiler verdi.

Hayvanlarla ilgili merak ettikleri konuları sorarak öğrenen öğrencilerin gezi sırasında oldukça mutlu oldukları gözlemlendi.

Daha sonra Küçük Veteriner Hekim projesi kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlatılan veteriner önlüklerini giyerek stetoskop ile hayvanları muayene ederek kalp ritimlerini dinlediler. Hayvanlara dokunup sevmenin çok zevkli ve güzel olduğunu belirten öğrenciler, onların kalp atışlarını dinlemenin oldukça heyecanlı olduğunu söylediler.

Öğrencilere Hayvan Barınağı ziyaretleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Mithatpaşa İlkokulu Müdür Yardımcısı Elif Tekdemir, “Okulumuz öğrencileriyle hayvan barınağını ziyaret ettik. Çocuklar çok memnun kaldılar. Onlar için çok farklı bir etkinlik oldu. Hayvan barınağını beklentilerimizin çok üstünde bir şekilde gördük. Osmaniye Belediyesine ve burada çalışan personellerimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Mithatpaşa İlkokulu Rehber Öğretmeni Selma Uygun ise asıl amaçlarının hayvanları seven koruyan bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade ederek, Belediyenin hayvan barınağında yaptığı çalışmaları çok beğendik. Hayvanlara gayet güzel ve temiz bakılıyor. Aslında biraz tereddütlü gelmiştik ama gelip barınak ortamını, yapılan çalışmaları ve görevlilerin hayvanlara olan ilgisini görünce tüm tereddütlerimiz ortadan kalktı. İyi ki çocuklarımızı buraya getirmişiz. Osmaniye Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gezi sonunda tüm öğrencilere Osmaniye Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.