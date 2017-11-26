Mermer ustası 1 aydır kayıp

Babasıyla birlikte 23 Ekim günü kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılan ve bir daha da kendisine ulaşılamayan Mehmet Abalak’ın hayatından yakınları endişe ediyor. Mermer ustası olarak çalışan Mehmet Abalak’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, eşiyle bir takım sorunları bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kayıp Mehmet Abalak’ın babası Halil Abalak ise oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, “Osmaniye merkezde veya Kadirli ilçesinde son olarak olduğu yönünde şüphelerimiz var. Oğlumu görenlerin veya yerini bilenlerin polisle iletişime geçmesini istiyorum” şeklinde konuştu.