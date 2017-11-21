Milletvekili Önal, ilkokul öğrencilerini TBMM’de ağırladı

Suat Önal, Osmaniye’den Ankara’ya giden 80 öğrenciyi TBMM’de misafir etti.

Osmaniye Ruhi Özden- Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu Müdürü Mustafa Çetin, okul öğretmenleri ve 80 öğrenci, milletvekili Önal’a ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Önal, “Geleceğe umutla bakan minik yavrularımızı Türk milletinin iradesinin yansıması olan TBMM’de görmekten ve misafir etmekten ziyadesiyle memnun olduk. Okul idarecilerimize ve öğretmenlerine minik yavrularımızın ufkunu açacak ziyaret ve çalışmalar yapmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür ziyaretler bizlere moral veriyor mutlu ediyor. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şekline konuştu.