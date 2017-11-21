Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 11:48

Milletvekili Önal, ilkokul öğrencilerini TBMM’de ağırladı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr.

Milletvekili Önal, ilkokul öğrencilerini TBMM’de ağırladı

21 Kasım 2017 11:48

Suat Önal, Osmaniye’den Ankara’ya giden 80 öğrenciyi TBMM’de misafir etti.


Osmaniye Ruhi Özden- Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu Müdürü Mustafa Çetin, okul öğretmenleri ve 80 öğrenci, milletvekili Önal’a ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Önal, “Geleceğe umutla bakan minik yavrularımızı Türk milletinin iradesinin yansıması olan TBMM’de görmekten ve misafir etmekten ziyadesiyle memnun olduk. Okul idarecilerimize ve öğretmenlerine minik yavrularımızın ufkunu açacak ziyaret ve çalışmalar yapmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür ziyaretler bizlere moral veriyor mutlu ediyor. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şekline konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç