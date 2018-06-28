Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onardı

“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi hakkında bilgi alan Vali Coşkun, öğrenciler tarafından tamirat yapılan evleri ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Liseleri işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini; öğrencilerin bu ailelerin evlerine giderek gerekli tamirat ve tadilatları ücretsiz yaptıklarını kaydetti.

Ramazan Çelik, proje kapsamında şuana kadar il merkezinde 43, Bahçe ilçesinde 22, Düziçi ilçesinde 20, Kadirli ilçesinde 30 ve Toprakkale ilçesinde 1 olmak üzere toplam 116 ailenin evinde tamirat yapıldığını kaydederek, "Bu proje, öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlarımıza yardım etmelerine de fırsat oluşturuyor” diye konuştu.

Vali Coşkun ise yaptığı açıklamada, “Bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize öğrencilerimiz tarafından destek veriliyor. Özellikle ailelerimizin evlerindeki eksiklikler tespit edilerek bunlar giderilmeye çalışılıyor. Projede emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer bir şekilde bu çalışmalar devam edecektir, eğer daha fazla kaynak bulabilirsek daha fazla insanımıza ulaşmak için gayret göstereceğiz” dedi.

Evlerinde tamirat ve tadilat yapılan vatandaşlar başta Vali Coşkun olmak üzere projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ettiler.

Vali Coşkun, ziyaretleri sırasında mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet ederek, dilek ve şikayetlerini dinledi. Vali Coşkun, kendilerini dinlediği için teşekkür eden mahalle sakinlerine, “Bizim görevimiz sizlerin sorunlarını, taleplerini dinlemek ve çözüm bulmak. Amacımız ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam şartlarının en iyi olmasını sağlamak” diye konuştu.

Programının sonunda Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Mesleki Eğitim Merkezi tarafından okulda açılan aşçılık kursunu ziyaret etti. Kurs hakkında bilgi alan Vali Coşkun, projeye destek olan esnaflara da plaket takdim etti.