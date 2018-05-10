Öğrenciler sucuk ekmekli bahar şenliğinde buluştu

Sumbas Gazi İlkokulu Müdürü Abdullah Yaşar, Sumbas Park ve Mesire Alanı’nda düzenledikleri bahar şenliğiyle öğrencilerin tanışıp kaynaşmalarını, eğlenmelerini ve yoğun ders streslerini baharla birlikte atmalarını amaçladıklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Sert ise, "Komşu ilçemiz Kadirli’de ünlü sucuk ekmeği ilçemizde düzenlenen bir etkinlikle tanıtmaktı. Sumbaslı öğrencilerimiz Kadirli sucuğuyla tanışmış oldular" dedi.

Sumbas Belediye Başkanı Musafa Nuri Nuhoğlu, bu tür etkinliklerin çocukların okullarına bağlılığını artıracağını ve bu bağlılığın da başarı olarak geri döneceğini ifade etti.