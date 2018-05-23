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23 Mayıs 2018 10:52

Okul Sporları Hokey Gençler Türkiye Şampiyonası başladı

Okul Sporları Hokey Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Osmaniye’de başladı.

Okul Sporları Hokey Gençler Türkiye Şampiyonası başladı

23 Mayıs 2018 10:52


5 gün sürecek müsabakaların ilk karşılaşması Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fakıuşağı Mahallesindeki açık hokey sahasında Gaziantep ve Konya hokey takımları arasında gerçekleşti.


Türkiye Birinciliği karşılaşmalarında Erkekler Kategorisinde Gaziantep, Malatya, Zonguldak, Amasya, Kahramanmaraş ve Erzurum takımları yer alırken kızlar kategorisinde ise Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muğla, Konya, Ordu takımları olmak üzere 14 kız ve erkek takımından oluşan 260 sporcu karşılaşmalarda mücadele ediyor.


Kız ve erkeklerde ilk dört sırayı alan takımlar Türkiye şampiyonu olarak ilerine kupayla dönecek.




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