Okuryazarlık kursunu bitiren 62 kişiye sertifika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında, Mehmetli Beldesinde açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika dağıtım programı düzenlendi.
Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, Okuma Yazma Seferberliği kapsamında ilçede düzenlenen kurslara yoğun bir katılım olduğunu belirterek, ilk etapta 62 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.
Törenin sonunda 21 okuryazarlık kursuna giden 149 kişiden 62’sine okuryazarlık sertifikası verildi.