Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı hazırlıkları başladı

Kitap Fuarı hazırlıklarına başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan kitap fuarı 7-16 Aralık 2018 tarihinde Osmaniye Masal Park yanındaki fuar alanında açılacak. 10 gün sürecek Kitap Fuarı için pek çok yazar ve yayınevi ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Belediye olarak bir şehrin sosyo ekonomik kültürel anlamda da kalkınmasına ve değişimine öncülük yapmak yerel yönetimlerin görevidir anlayışından hareketle Osmaniye'mizde kitap fuarı düzenliyoruz. Kitap fuarını hazırlarken ve fuar süresince katkı ve katılımlarıyla bize güç veren değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin göstermiş olduğu yakın ilgi neticesinde kitap fuarını geleneksel olarak düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Ganera Paşayeva onur konuğu

Belediye Başkanı Kadir Kara, ulusal düzeyde düzenlenen kitap fuarının bu yıl onur konuğunun Azerbaycan milletvekili aynı zamanda bir Türkiye sevdalısı Ganire Paşayeva olduğunu söyledi. Yazar, Hukukçu, Doktor kimlikleri ile de bilinen Ganire Paşayeva 'nın Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi dillerinde çok sayıda kitabı bulunuyor. Başkan Kara, hazırlıkların tamamlanmasından sonra etkinlik takviminin yayınlanacağını kaydetti.