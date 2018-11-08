Osmaniye Valiliği Kompleksinde sıfır atık projesi hayata geçiriliyor

Vali Coşkun, Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığı Ayşe Aybaba Anaokulu'nu ziyaret etti. Vali Coşkun'un ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, müdür yardımcısı Mılla Katık ve şube müdürü Saffet Sarıdağ da yer aldı.

Vali Coşkun'a proje hakkında bilgi veren okul müdürü Nuray Güvel, okul bahçesine kağıt, plastik, cam, metal atıkların ve atık pillerin toplandığı geri dönüşüm kutuları konulduğunu, öğrencilerin atıkları bu kutulara attığını ayrıca velilere de sıfır atık konusunda bilgilendirme semineri verildiğini söyledi.

Daha sonra müdür yardımcısı Cebrail Yıldırım, sıfır atık konulu kısa bir bilgilendirme sunumu yaparak, projenin uygulanması hakkında bilgi verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, projenin uygulanmasında emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ederek, “Biz de valilik kompleksimizin tamamında sıfır atık projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

Öğrencilerin kullanılabilir atıklardan yaptıkları oyuncakları ve etkinlik çalışmalarını da inceleyen Vali Coşkun, sınıfları da ziyaret ederek küçük öğrencilerle sohbet etti.