Osmaniye’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Valilik binası önünde bulunan Atatürk anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından çelenk sunulması ile başlayan program daha sonra Osmaniye 7 Ocak Stadyumu’nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda konuşan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 19 Mayıs’ta milletin “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile yola çıktığını ve sonunun zaferle taçlandığını söyledi.

Loğoğlu’nun konuşmasının ardından uluslararası ve ulusal müsabakalarda dereceye giren Osmaniyeli sporculara protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

Ödül töreninin ardından halk oyunları gösterileri, karate, jimnastik, tekvando ve motosiklet gösterileri düzenlenerek program sona erdi.