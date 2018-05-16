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16 Mayıs 2018 13:37

Osmaniye’de "Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar" etkinliği

Osmaniye’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar” projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Osmaniye’de

16 Mayıs 2018 13:37


Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, beden aktivitelerine yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzcilik ve Spor Kompleksinde gerçekleştirilen etkinlik, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisiyle başladı. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da şarkılar seslendirdi.


Daha sonra düzenlenen topaç çevirme, ip atlama, çember çevirme, çuval yarışması gibi etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendiler.




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