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23 Mayıs 2018 11:23

Osmaniye’de enderun usulü teravih namazı kılınıyor

Osmaniye’de bazı camilerde yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe sahip olan Osmanlı geleneği enderun usulü teravih namazı kıldırılıyor.

Osmaniye’de enderun usulü teravih namazı kılınıyor

23 Mayıs 2018 11:23


Osmaniye Merkez Şehit Mehmet Karacatilki İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin meslek dersleri öğretmenleri Ali Doğan ve Zekeriya Gül’ün öncülüğünde Ramazan ayından önce başlayan hazırlıklar sonucunda bazı camilerde enderun usulü teravih namazı kılınmaya başlandı. 6 camide planlanan enderun usulü teravih namazı Selahaddin Eyyübi Camii’nde kılındı. Cami görevlileri Murat Yılmaz ve Muhammed Günay‘ın ev sahipliğinde iftar yapan öğrenci ve öğretmenler daha sonra camiyi dolduran cemaate enderun usulü teravih namazı kıldırdı.


Namaz çıkışında ise cemaate tatlı ikram edildi.



Enderun usulü teravih namazı


Enderun usulü teravih namazı 5 ayrı imam tarafından 5 ayrı makamla kıldırılıyor. Aynı zamanda selam aralarında ilahi ve kasidelerle eşlik ediliyor. Özellikle Osmanlı zamanında yaygın olan bu usulün halen bazı büyük şehirlerde ve büyük camilerde uygulandığı biliniyor. Enderun usulü teravih namazının Osmaniye’de bugün Yeni Mahalle Camii’nde, 24 Mayıs’ta Cumhuriyet Camii’nde, 28 Mayıs’ta ise Nuri Çomu Camii’nde kılınacağı belirtildi.




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