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28 Mayıs 2018 17:01

Osmaniye’de geleceğin sporcuları keşfediliyor

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ kapsamında Osmaniye’de devam etmekte olan etkinliğe katıldı.

Osmaniye’de geleceğin sporcuları keşfediliyor

28 Mayıs 2018 17:01


Spor salonunda beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından öğrencilerin sportif yetenek taramasından geçirildiği etkinlikte, öğrencilerle sohbet eden Vali Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’ndan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Loğoğlu, 81 ildeki ilkokullarda uygulamaya konulan proje kapsamında, il merkezi ve ilçelerde bulunan ilkokullarda 10 bin üçüncü sınıf öğrencisinin, 7 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan etkinlik kapsamında sportif yeteneklerinin ölçüleceğini ifade etti. Loğoğlu, proje kapsamında Osmaniye’deki yetenekli sporcuların tespit edilmesinin ve spora teşvik edilmesinin amaçlandığını kaydetti.


Projenin öğrencilerin gelişiminde önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirten Vali Coşkun, tüm öğrencilere eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.


Vali Coşkun ziyaretinin sonunda öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.




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