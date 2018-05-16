Osmaniye’de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Gençlik Haftası faaliyetleri, Osmaniye’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından Osmaniye Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Çelenk sunma törenine Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Gençlik Merkezi Müdürü ve Kurum personelleri katıldı.

Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.