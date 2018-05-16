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16 Mayıs 2018 14:41

Osmaniye’de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında çeşitli faaliyetler ile gerçekleştirilecek olan Gençlik Haftası Osmaniye’de başladı.

Osmaniye’de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

16 Mayıs 2018 14:41


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Gençlik Haftası faaliyetleri, Osmaniye’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından Osmaniye Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.


Çelenk sunma törenine Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Gençlik Merkezi Müdürü ve Kurum personelleri katıldı.


Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.




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