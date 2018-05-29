Osmaniye’de korkutan yangın

katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 6. katındaki Aydın Sönmez’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeyi haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binayı boşaltarak yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri alevlerden ve duman etkilendi. İtfaiye eri arkadaşları tarafından olay yerinde bulunan ambulansa bindirildi. Yangında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.