Osmaniye’de mahalle iftarı

ilk mahalle iftarı etkinliği 19 Mayıs Lisesi yanı pazartesi semt pazarının kurulduğu alanda gerçekleştirildi.

Eyüp Sultan, Fatih, Başmahalle ve Ulaşlı mahallelerini kapsayan iftar yemeğine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ezan vakti öncesinde etkinlik alanına gelen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokol üyeleri tüm masaları ziyaret ederek hem vatandaşlarla sohbet etti hem de hoş geldin dileklerini ilettiler.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği öncesi katılımcılara hitap eden Başkan Kadir Kara, “Hamd olsun mübarek ramazan ayında iftar saatinde siz değerli hemşerilerimizle bir araya gelme imkanına ve fırsatına sahip olduk. Değerli hemşerilerim her zaman gönlümüzde ve yüreğimizdesiniz. Allah oruçlarınızı kabul eylesin inşallah. Muhterem hemşerilerim hepinizi selam, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Mübarek ramazanı şerifin hürmetine yakın coğrafyamızda akan müslüman kanının sona ersin inşallah” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi’nin mahalle iftar programına katılan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, “Sizlerle birlikte olmanın ayrı bir hazzını yaşıyorum. Biz buraya gelirken sizlerle olacağımızı bilen sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin sizlere selamlarını getirdim. Memleketimiz vatanımız olmazsa onun dışında ne üzerinde siyaset edeceğiz. Şöyle kurulu bir sofra düzenimiz olmazsa huzuru nerede bulacağız. Tuttuğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin birliğimiz dirliğimiz daim olsun inşallah.” şeklinde konuştu.

İftar öncesinde Selahaddin Eyyubi Camii İmam Hatibi tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve hep birlikte dualar yapıldı. Akşam ezanının okunması ile alanı dolduran binlerce kişi hep birlikte oruçlarını açtı.

Programa Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve yönetimi, MHP Kadın Kolları Başkanı Saadet Selcen Taşkan ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, merkez mahalle muhtarları,sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakinleri katıldı.