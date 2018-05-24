Osmaniye’de otomobil biçerdöverle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçakoyunlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Abdulvahap Ekmen yönetimindeki 80 DL 683 plakalı otomobil, Düziçi yönünden Osmaniye istikametine giderken tali yoldan ana yola çıkan T.Ö. idaresindeki biçerdöver ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdulvahap Ekmen’in eşi Güllü Ekmen hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile birlikte Mehmet Ekmen (24) ve Ayşe Ekmen (19) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Biçerdöver sürücüsü T.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.