Osmaniye’de portiften düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye OSB’de bir fabrikanın dış tadilat işlerini yapan Hüseyin Kaya (37) ve Mustafa Çimen (45) fabrikanın dış cephesinde tadilat yapmak için bir portifle yukarıya kaldırıldılar. Emniyet kemeri olmayan iki işçinin iddiaya göre esen rüzgar sonucu portifin dengesini kaybederek sallanması sonucu aşağı düştüler. Birbirlerine sarılarak aşağı düşen iki işçi çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen portiften düşen Hüseyin Kaya (37) ve Mustafa Çimen (45 hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.