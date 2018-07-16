Osmaniye’de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı törenle açıldı

Belediye Başkanı Kadir Kara, açılışa katılan misafirleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı girişinde karşıladı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı açılışında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise 15 Temmuz’un simge isimlerinden olan şehit Ömer Halisdemir adını verdikleri

meydanın açılışına katılanlara teşekkür ederek, "Yerel yönetim olarak bir hizmeti gerçekleştirirken bu hizmetin beraberinde de sosyolojik etkiyi düşünmek zorundayız. 15 Temmuz bir kalkışma bir takım ülkelerin iş birliği ile yapılan işgal planıydı. Cumhurbaşbakanımızın hemşerimiz Devlet Bahçeli’nin dirayetli duruşuyla milletimizin de bunlara karşı gelmesiyle emniyet teşkilatımızın dik duruşuyla bu eylem önlenmiş Türkiye bugün yoluna daha güçlü bir devlet olarak devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı dualar eşliğinde açıldı.