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09 Mayıs 2018 14:46

Osmaniyeli Taekwondocular Türkiye finalinde

Adıyaman’da gerçekleştirilen Okullararası Taekwondo Kız-Erkek Yıldızlar Grup Birinciliği Müsabakalarında derece yapan Osmaniye Taekwondo takımı Türkiye finaline yükseldi.

Osmaniyeli Taekwondocular Türkiye finalinde

09 Mayıs 2018 14:46


4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye geneli 160 erkek, 105 kız toplam 265 sporcunun 20 ilden katılımıyla Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen Okullararası Taekwondo Kız - Erkek Yıldızlar Grup Birinciliği Müsabakaları sonunda final vizesi alan takım ve sporcular belli oldu.


Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü adına Osmaniye’yi temsil eden 57 Kg Yıldız Erkek Furkan Çanak, Grup Birincisi 55 Kg Yıldız Kız Ecenur Karslı, Grup İkincisi 33 Kg Yıldız Erkek Rıfat Eser, Grup Üçüncüsü 65 Kg Yıldız Erkek Alp Eren Delikişi, Grup Üçüncüsü 41 Kg Yıldız Kız Işık Cemre Karataş, Grup Üçüncüsü 44 Kg Yıldız Kız Esra Dizlek, Grup Üçüncüsü 51 Kg Yıldız Kız Saniye Güneş oldu.


Grup Müsabakalarında derece elde eden sporcular 23-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek olan Yıldızlar Kız - Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları’na katılmaya hak kazandı.




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