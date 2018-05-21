OSTADER’de Çolpan yeniden başkan

Dernek merkezinde tek listeyle yapılan 1. Olağan Genel Kurulda, geçerli oyların tamamını alan Çolpan yeniden OSTADER başkanı oldu.

Bahri Çolpan, yeni dönemde Türkiye genelinde şubeler açacaklarını kaydetti. Kendilerini Osmaniye’ye hizmete adadıklarını belirten Çolpan, hiçbir fedakarlık ve özveriden kaçınmadan kentin tanınması ve tanıtılması için mücadelelerine kararlı bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.

Osmaniye’nin tanıtımla ilgili sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Çolpan, OSTADER olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetlerle kentin tanınmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.

OSTADER Yönetim Kurulu Bahri Çolpan, Ahmet Salgut, Zekiye Yılmazer, Seyfettin Gülçür, Murat Unutkan, Fatih Balcılar, İlyas Yıldır, Ali Karagöz, Feyzihan Türk ve Havva Çetin’den oluştu.