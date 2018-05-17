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17 Mayıs 2018 12:28

OTSO Başkanı Aksoy: "Hedefimiz gelişen ve kalkınan bir Osmaniye"

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanlığına seçilen Devrim Aksoy, hedeflerinin gelişen kalkınan bir Osmaniye olduğunu söyledi.

OTSO Başkanı Aksoy:

17 Mayıs 2018 12:28


Göreve başlaması nedeniyle bir açıklama yapan Aksoy, "misyonumuz üyelerimize hizmet ilkelerinden ödün vermeden, ilimiz ve buna bağlı olarak ülkemiz ekonomisini geliştirmek maksatlı, kurumsal bir yapı içerisinde; kaliteli, faydalı ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmektir" dedi.


Devraldıkları görevde üyelere en iyi şekilde hizmet edebilmek maksadıyla çalışmalar yapacaklarını ifade eden Aksoy, "Önceliğimiz her zaman üyelerimize yönelik hizmetlerin arttırılması yönünde olacaktır. Üstlendiğimiz görevde gelişen ve kalkınan bir Osmaniye için çaba gösterip, ilimizin ekonomik ve sosyal anlamda ülkemiz sıralamasında daha üst seviyelerde yer alması için çalışacağız" diye konuştu.




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