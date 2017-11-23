Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 11:04

(Özel Haber) Suudi Arabistan’da mahsur Türk işçiden "Beni Türkiye’ye götürün" çağrısı

Çalışmak için gittiği Suudi Arabistan’da iki ay kaldıktan sonra işten çıkarılan Suat Mutlu, pasaportu elinden alındığı için Türkiye’ye dönemediğini söyleyerek yardım istedi.

(Özel Haber) Suudi Arabistan’da mahsur Türk işçiden

23 Kasım 2017 11:04


İstanbul’daki bir firma aracılığıyla Suudi Arabistan’a giden Osmaniyeli Suat Mutlu (35) iki ay çalıştıktan sonra işten çıkarılınca ülkesine dönemedi.


Gönderdiği videoda, hiçbir yetkiliden bilgi alamadığını belirten evli ve 2 çocuk babası Mutlu, “İstanbul’da bir Türk firmasının aracılığıyla Arabistan’ın Arar bölgesine geldim. Orada 2 ay çalıştım. 2 aydan sonra vizem çıkmadı beni göndermelerini istedim göndermediler, 25 gün orada beklettiler beni. Ondan sonra Riyad’a getirdiler. Toplam 90 gündür buradayım hiçbir gelişme yok. Hiçbir yetkili arayıp sormuyor. Ne uçak biletim var ne vizem ne de pasaportum var elimden aldılar. Devlet büyüklerimden, Dışişleri Bakanlığı’ndan ve Cumhurbaşkanımdan beni Türkiye’ye götürmelerini istiyorum. Gerçekten çok zor durumdayım. Tek başıma burada kaldım Allah rızası için yardımcı olun” diyerek yardım istedi.


İnşaatlarda işçilik yapan Hüsnü Mutlu’nun (60) 7 çocuğundan biri olan, İslam (6) ve Hira (3) adlarını taşıyan 2 çocuk sahibi Suat Mutlu’nun eşi Hatice Mutlu, “Eşim 4 ay önce Suudi Arabistan’a çalışmaya gitti. Pasaport sorunu çıkınca 2 aydır çalıştırmadılar, geri de göndermediler. Biz burada 2 çocukla perişan olduk, mağdur olduk. Çocuklar babalarını istiyorlar, çocuğum dua ediyor ’Allah’ım babamızı gönder’ diye. Bir an önce gelmesini istiyoruz, şirket yetkilileri sürekli olarak oyalıyor, ’bekleyeceksiniz’ diyorlar. Eşimi başından savıyorlar 2 aydır aç susuz geziyor. Bir an önce eşimin evine çocuklarına kavuşmasını istiyorum” dedi.


Göz yaşlarına hakim olamayan anne Feyziye Mutlu ise, “Allah için peygamber için bize yardım etsinler. Başbakanımızdan yardım bekliyorum. Bizler burada perişan olduk, oğlum orada perişan oldu, rehin kaldı. Artık oğlumun hasretine dayanamıyorum” diye konuştu.


Babasının özlemini dile getiren 6 yaşındaki İslam Mutlu da, babası ile internet üzerinden görüştüklerinde “Seni çok seviyorum eve geleceğim” dediğini söylediğini belirterek, “Babamı özledim eve gelsin” dedi.


Acılı baba Hüsnü Mutlu, oğlunun 17 yıldır çeşitli şirketlerde çalıştığını ifade ederek, "17 sene oldu devamlı şirketlerde çalıştı gidip geldi. Dubai’ye, Irak’a gitti. Bu sefer Suudi Arabistan’a gitti. Orada bir sorun çıkmış. İki ay orada çalışmış iki aydır da rehin tuttular. Ne eve gönderiyorlar, ne de orada bakıyorlar. O orada perişan çocukları burada perişan, anne ve baba olarak biz de perişanız. Şu an Mekke’de Riyad’da internetten konuşuyoruz. Ağlıyor orada hal kalmamış, para da yok, biz de fakir aileyiz. Bizim devletimiz çocuğumuzu Türkiye’ye getirsin” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç